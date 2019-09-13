Правительство предложило ввести налоговые льготы для пострадавших от стихийных бедствий

Правительство внесло в Госдуму законопроект об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) доходов, полученных россиянами в связи со стихийными бедствиями или чрезвычайными обстоятельствами, пишет «Интерфакс».

«Законопроектом предусматривается освобождение от обложения налогом доходов в денежной и натуральной форме, полученных физическими лицами, пострадавшими в результате терактов, стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций, а также членами семей таких лиц независимо от источника выплаты. Кроме того, предлагается освободить от налогообложения доходы граждан, предоставляющих пострадавшим жилые помещения, в виде платы за наём», — говорится в пояснительной записке.

Принятие законопроекта поможет обеспечить пострадавших в результате терактов и стихийных бедствий граждан съёмным жильём, поясняют авторы документа.

Напомним, этим летом регионы Сибири серьёзно пострадали от наводнений и пожаров. Первая волна паводка в Иркутской области прошла в конце июня. Тогда стихия затронула 107 населённых пунктов. В зоне затопления оказалось более 10 тысяч жилых домов. Погибли 25 человек. Пострадавшими от стихии признаны порядка 45 тысяч человек.

В августе на территории Сибири было зафиксировано более сотни крупных возгораний. Наибольшее количество пожаров было отмечено в Иркутской области, где тушили 78 пожаров на землях лесного фонда на площади 110,82 тысячи га. В Красноярском крае тушили 69 пожаров на землях лесного фонда на площади 46,9 тысячи га, в Якутии — 15 пожаров на площади 1,26 тысячи га.