Правительство потребовало от нефтяников до конца дня договориться о стабилизации цен на рынке

Глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что если с нефтяниками не удастся договориться об урегулировании ситуации с ценами на топливо, то до конца недели должен выйти документ о заградительных пошлинах на нефть и нефтепродукты, пишет «Интерфакс».

Он напомнил, что ранее распорядился в течение двух дней подготовить «определённые предложения, что делать дальше, чтобы ситуация на рынке была контролируема». Вечером 31 октября в доме правительства стороны будут обсуждать предлагаемые документы, и кабмин рассчитывает, что будет подписано соответствующее соглашение.

«Здесь два варианта. Вариант номер один — соглашение с нефтяными компаниями, как они будут работать, соблюдая правила игры и контролируя уровень цен. В случае, если такое соглашение [с нефтяными компаниями] возникнет, нужно будет, прежде всего, следить за его исполнением. Поэтому мониторинг этого соглашения будет относиться к числу тех задач, которые вменяются в обязанности Минэнерго и правительства в целом. Если не удастся договориться, то до конца недели должен выйти документ, который вводит соответствующие пошлины», — сказал Медведев.

В свою очередь вице-премьер Дмитрий Козак на заседании правительства констатировал, что пакет документов о стабилизации на топливном рынке подготовлен, в том числе о применении крайней меры в виде установления заградительных пошлин на нефть и нефтепродукты.

«Подготовлен пакет документов, о которых вы говорили, о применении крайней меры в случае, если не состоятся договоренности, и проект соглашения, которые предусматривают обязательства. Сегодня есть рекомендации ФАС, предлагается сделать это обязательной нормой по объёмам поставок на внутренний рынок топлива и по ценовым параметрам, которыми нужно обеспечить необходимую минимальную маржинальность для независимых поставщиков нефтепродуктов», — сказал он.

Вице-премьер выразил надежду, что 31 октября удастся подписать с нефтяниками соглашение, позволяющее избежать крайних мер по стабилизации ситуации на топливном рынке.