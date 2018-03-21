Правительство подготовит поправки для индексации пенсий выше инфляции

Правительство России пропишет в проекте бюджета на 2019–2021 годы ежегодную индексацию страховых пенсий по старости на уровень выше инфляции, сообщил «Интерфаксу» министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

«Мы сейчас очень активно готовим предложения по всем направлениям, которые касаются в том числе Пенсионного фонда. Вы знаете, что поставлена задача выйти на индексацию пенсий выше инфляции», — сказал Топилин.

Министр отметил, что начало опережающей индексации уже положено: с 1 января 2018 года пенсии были проиндексированы на 3,7% (изначально прогнозируемый уровень инфляции) при 2,5% фактической инфляции за 2017 год. Дальнейшее увеличение пенсий выше инфляции будет обеспечено поправками в бюджет на 2019–2021 годы, указал Топилин.

Ранее начать повышение пенсий темпами, превышающими инфляцию, поручил по итогам послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин. В 2017 году с 1 февраля страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров были проиндексированы на уровень фактической прошлогодней инфляции в 5,4% и доиндексированы с 1 апреля на 0,38%.

В 2016 году пенсии были повышены лишь на 4% при фактической инфляции за 2015 год в 12,9%. Правительство решило компенсировать это единовременной выплатой пенсионерам в размере 5 тысяч рублей в январе 2017 года. Индексация пенсий с 2016 года осуществляется только для неработающих пенсионеров.