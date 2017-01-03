Пенсионный фонд назвал дату единовременной выплаты пенсионерам

Российские пенсионеры получат единовременую выплату в размере пяти тысяч рублей с 13 по 28 января. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей Пенсионного фонда. В ведомстве отметили, что эти сроки действуют для всех пенсионеров, независимо от того, когда они получают пенсию. Деньги почтовые работники принесут одновременно с ежемесячными выплатами, а пенсионеров, уже получивших пенсию, почтальоны навестят второй раз.

«Все необходимые средства на единовременную выплату — 221,7 млрд рублей — заложены в бюджете ПФР на 2017 год», — отметили в Пенсионном фонде.

Решение о введении единовременной выплаты было принято вместо ежегодной индексации пенсий, на которую у правительства не оказалось средств. Позже стало известно, что выплату не получат пенсионеры, постоянно проживающие за пределами РФ.

Планируется, что в 2017 году пенсии будут проиндексированы по фактической инфляции предыдущего года.

Агентство новостей «Между строк»