Правительство планирует перенести День космонавтики на октябрь из-за коронавируса

В связи с пандемией коронавируса COVID-2019 празднование Дня космонавтики планируется перенести с 12 апреля на 4 октября, со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли пишет ТАСС.

В День космонавтики традиционно проводятся массовые мероприятия, на которые съезжаются иностранные гости. Из-за коронавируса празднование полёта в космос Юрия Гагарина предлагается перенести на осень и совместить с годовщиной запуска первого искусственного спутника Земли.

Напомним, по последним данным, в России официально зарегистрировано 93 случая коронавируса. Из них 86 — завозные, остальные — контактные. С 18 марта по 1 мая Россия закроет границы для иностранцев.