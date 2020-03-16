«Коммерсантъ»: В России могут полностью закрыть границы

Россия может полностью закрыть границы. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в госструктурах, официально заявить об этом российские власти могут уже в среду, 18 марта. При этом пока неизвестно, в какой момент ограничения на пересечение границы вступят в силу.

Источник издания уточнил, что, несмотря на такую меру, лица с российским видом на жительство по-прежнему смогут пересекать границу. При этом продолжится эвакуация россиян из стран, которые пока что не ввели запрет на выезд со своей территории. Меры по закрытию границ также не коснутся грузопотока.

Как пишет Znak.com, 16 марта на сайте правительства РФ было опубликовано сообщение о том, что подготовлен проект распоряжения о временном запрете на въезд в Россию иностранцев, в том числе граждан Белоруссии, за исключением сотрудников диппредставительств и консульств, работающих в России, официальных делегаций, экипажей самолётов, кораблей и поездов, а также лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации или следующих на похороны близких родственников.