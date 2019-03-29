Правительство отказалось от планов передать Исаакиевский собор РПЦ

Вопрос передачи Исаакиевского собора РПЦ закрыт, со ссылкой на источники в правительстве и Минкульте пишет РБК.

«Во-первых, чтобы церковь там нормально функционировала, никакая передача не нужна. Во-вторых, все стороны пришли к пониманию, что передача Исаакия не первостепенный вопрос», — рассказал собеседник в правительстве.

Напомним, в конце 2016 года власти Санкт-Петербурга решили передать собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. Комитет имущественных отношений выпустил тогда распоряжение о плане мероприятий по подготовке к передаче Исаакия. Согласно этому документу, договор с РПЦ должен быть заключён в течение 24 месяцев. Спустя этот срок распоряжение о порядке передачи Исаакиевского собора РПЦ утратило силу, однако комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга отмечал, что может издать новое после получения соответствующей заявки от РПЦ. Лидеры «исаакиевского» протеста опасались, что после сентябрьских выборов проблема может снова стать актуальной.