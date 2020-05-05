Правительство освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году

Правительство России скорректировало график выплат регионов по бюджетным кредитам — в 2020 году регионы освобождены от погашения долга, со ссылкой на постановление премьер-министра Михаила Мишустина пишет «Коммерсантъ».

Согласно постановлению, в 2021–2024 годах регионы будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно, в 2025–2029 годах субъекты смогут выплатить остаток долга равными долями с возможностью досрочного погашения.

«Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов», — говорится в пресс-релизе правительства.

Ранее Михаил Мишустин поручил к 25 мая подготовить общенациональный план по восстановлению экономики страны. Кроме того, к сегодняшнему дню, 5 мая, было поручено разработать план поэтапного снятия ограничений, введённых из-за коронавируса.

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