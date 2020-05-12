Правительство опубликовало правила получения выплат на детей с 3 до 16 лет

Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми от 3 до 16 лет, анонсированные президентом Владимиром Путиным, — для их получения достаточно будет дистанционно подать заявление, пишет Znak.com.

Разовые выплаты в размере 10 тысяч рублей можно будет получить с 1 июня, для этого достаточно подать заявление дистанционно через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, а также лично — обратившись в территориальное отделение ведомства по месту жительства, пребывания или фактического проживания. Заявление должны рассмотреть в течение пяти дней, а затем в течение ещё трёх выплатить средства. За назначением выплаты можно обратиться до 1 октября.

«Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей осуществляется начиная c 1 июня 2020 года гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, на каждого рождённого (усыновлённого) ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации, при условии достижения ребёнком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года», — говорится в постановлении правительства.

Кроме того, семьи, имеющие детей в возрасте до трёх лет, смогут воспользоваться выплатой в 5 тысяч рублей на ребёнка за апрель, май и июнь. Для этого нужно подать заявление в ПФР. Основанием для отказа может быть несоответствие вышеуказанным требованиям, а также лишение или ограничение в родительских правах, смерть ребёнка или представление недостоверных сведений. Деньги перечисляются на расчётный счёт в российском банке.

Если в выплате будет отказано, ПФР направляет в течение одного рабочего дня, следующего за днём принятия решения, уведомление заявителю. В нём должно быть указано основание для отказа. Способ отправления уведомления должен позволять подтвердить факт и дату его получения.

Напомним, накануне президент Владимир Путин во время телеобращения к россиянам рассказал о новых мерах поддержки бизнеса и населения: в частности, детские пособия увеличены вдвое — до 6,7 тысячи рублей. Семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно смогут единоразово получить выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Ожидается, что за помощью обратятся 27 млн семей.