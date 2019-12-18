Правительство оплатит жертвам теракта в Беслане лечение за рубежом

Депутат-единоросс Зураб Макиев внёс в Госдуму законопроект, дающий пострадавшим в результате захвата заложников в бесланской школе право на лечение за границей на средства федерального бюджета, пишет «Коммерсантъ».

«Во-первых, речь идёт о случаях, когда нужна высокотехнологичная помощь или реабилитация. Бывает, что её способны оказать всего несколько медучреждений в мире. Во-вторых, сразу после теракта тяжелораненые проходили лечение в клиниках за рубежом, потом там же были регулярные реабилитации. У них в этих медцентрах есть свои лечащие врачи, которые много лет следят за динамикой лечения. Пострадавшие должны иметь возможность продолжать лечение именно там, где начали», — рассказал автор законопроекта.

Ожидается, что законодательная инициатива получит поддержку правительства и будет принята уже в ближайшее время.

Ранее дополнительно поддержать жертв теракта в Беслане пообещал президент России Владимир Путин — глава государства сделал это в ходе состоявшегося 10 декабря заседания президентского Совета по правам человека, отмечает RT.

В 2004 году террористы захватили школу в Беслане, заложниками тогда стали 1116 человек. В результате захвата школы и последующего штурма погибли 333 человека, 186 из них дети. Инвалидами остались 126 человек, среди них 70 детей. Погибшие при теракте были похоронены на мемориальном кладбище «Город ангелов».

В сентябре журналист и видеоблогер Юрий Дудь опубликовал выпуск YouTube-шоу «ВДудь», посвящённый 15-летию теракта в Беслане. Это трёхчасовой фильм, в котором, как говорит журналист, показаны «люди, которые продолжают жить нормальной жизнью, как бы сильно по ним этот теракт ни ударил».