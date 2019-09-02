Юрий Дудь выпустил фильм про Беслан (ВИДЕО)

Журналист и видеоблогер Юрий Дудь опубликовал выпуск YouTube-шоу «ВДудь», посвящённый 15-летию теракта в Беслане. Это трёхчасовой фильм, в котором, как говорит журналист, показаны «люди, которые продолжают жить нормальной жизнью, как бы сильно по ним этот теракт ни ударил».

«Про Беслан снято много видео, но это совсем не причина не вспоминать про эту трагедию вновь. Когда изучаешь обстоятельства этого теракта, хочется кричать и плакать — от ужаса, злобы, сочувствия и боли», — говорится в анонсе к видео.

Ранее, 28 августа, «Новая газета» выпустила документальный фильм о теракте в школе в Беслане, произошедшем в 2004 году.

«Наш фильм не только о том, что на самом деле произошло в Беслане в сентябре 2004 года. Но и о том, как и почему страна согласилась поскорее забыть случившееся. О том, как все мы приняли правила игры, предложенные нам государством после теракта. И о том, как вся нынешняя политическая система России выросла из бесланской трагедии», — сказано в анонсе фильма.

Напомним, утром 1 сентября 2004 года в школе № 1 города Беслана (Северная Осетия) во время торжественной линейки террористы взяли в заложники более 1128 человек — в основном детей, их родителей и сотрудников школы. 3 сентября во время штурма было убито 28 террористов. В результате теракта погибли 314 человек из числа заложников, в том числе 186 детей. Всего, включая спасателей, погибли 334 человека, свыше 800 получили ранения разной степени тяжести.