«Новая газета» выпустила фильм к 15-летию теракта в Беслане (ВИДЕО)

«Новая газета» выпустила документальный фильм о теракте в школе в Беслане, произошедшем в 2004 году.

«Наш фильм не только о том, что на самом деле произошло в Беслане в сентябре 2004 года. Но и о том, как и почему страна согласилась поскорее забыть случившееся. О том, как все мы приняли правила игры, предложенные нам государством после теракта. И о том, как вся нынешняя политическая система России выросла из бесланской трагедии», — сказано в анонсе фильма.

Напомним, утром 1 сентября 2004 года в школе № 1 города Беслана (Северная Осетия) во время торжественной линейки террористы взяли в заложники более 1128 человек — в основном детей, их родителей и сотрудников школы. 3 сентября во время штурма было убито 28 террористов. Единственный взятый живым террорист Нурпаша Кулаев был арестован и впоследствии приговорён судом к пожизненному заключению. В результате теракта погибли 314 человек из числа заложников, в том числе 186 детей. Всего, включая спасателей, погибли 333 человека, свыше 800 получили ранения разной степени тяжести. Ответственность за организацию атаки публично взял на себя Шамиль Басаев.

По состоянию на 2019 год следствие по делу о теракте, начатое Генеральной прокуратурой 1 сентября 2004 года, оставалось открытым. Расследование обстоятельств теракта проводили несколько независимых друг от друга комиссий, экспертных групп и общественных организаций, однако многие обстоятельства, включая реальное количество террористов, возможный побег многих из них, действия правительства во время переговоров и штурма здания, а также причины ограниченного и противоречивого освещения в СМИ, оспариваются до сих пор. Некоторые комментаторы придерживаются мнения, что гибель заложников была вызвана операцией по их освобождению.

1 сентября 2019 года исполняется 15 лет со дня теракта.