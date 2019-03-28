Правительство обсуждает применение системы «Платон» для наблюдения за мусоровозами

Правительство обсуждает возможность увеличить отдачу от системы «Платон», собирающей плату за проезд грузовиков по федеральным трассам, и использовать её для наблюдения за мусоровозами, пишут «Ведомости».

Отмечается, что в Московской области уже состоялся подобный эксперимент и он доказал целесообразность использования «Платона» для мониторинга маршрутов перевозчиков твёрдых коммунальных отходов. Теперь правительство рассматривает «возможность масштабирования на всю Россию» и прорабатывает юридические и финансовые параметры проекта. По словам источника в аппарате правительства, перспективы такого применения «Платона» будут обсуждаться на совещании в мае. Об обязательном применении системы речи не идёт, подчеркнул в беседе с изданием представитель Минтранса.

Напомним, 27 марта 2017 года дальнобойщики объявили о стачке против системы «Платон». Акция прошла по всей России.