Правительство не включило денежную поддержку во второй пакет антикризисных мер для бизнеса

Второй пакет антикризисных мер правительства, который представят в ближайшее время, не содержит мер денежной поддержки бизнеса, со ссылкой на несколько федеральных чиновников пишут «Ведомости».

В рамках второго пакета помощь получат малый и средний бизнес, остальные компании — только точечные меры поддержки, заявили собеседники издания: речь идёт о косвенных мерах поддержки предпринимателей, а не вливании денег в экономику, подчеркнул один из них. Реальных денег — на выплату зарплат, покрытие убытков и восстановление бизнеса — компании могут ожидать не ранее мая, заявили источники.

По словам одного из чиновников, если поддержать компании сейчас, бизнес прожжёт деньги, пока нужно продержаться. Но главное, чтобы бизнес знал, ждать ли ему помощи через несколько месяцев, чтобы он мог строить планы, — это важнее, чем немедленное выделение денег, считает один из чиновников.

Напомним, в России в рамках борьбы с распространением коронавируса до конца апреля объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Работать разрешено лишь отдельным предприятиями, производящим продукцию, включённую правительством в список товаров первой необходимости.

Во всех регионах страны действует так называемый режим повышенной готовности, во многих регионах запрещена работа общепита (только навынос или для доставки), торговых центров, магазинов, кроме торгующих товарами первой необходимости, развлекательно-досуговых заведений.

Список антикризисных мер по поддержке населения и бизнеса был предложен президентом РФ Владимиром Путиным 25 марта, когда он объявил о нерабочих днях в России. Эти меры правительство реализует в несколько этапов. Собственные меры по поддержке жителей и бизнеса разрабатывают регионы.

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