Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ

Глава Минтруда России Антон Котяков в интервью в программе «Познер» на Первом канале заявил, что правительство не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния.

«Взять и раздать всё, что было сформировано министерством финансов за последние годы как подушка безопасности, — такой вариант не рассматривался. Рассматривался вариант с привлечением части ресурсов на решение текущих задач», — сказал Котяков.

Так министр ответил на вопрос о том, что, задействовав средства ФНБ, можно было бы дать каждому жителю России от младенцев до стариков порядка 54 тысяч рублей. Котяков пояснил, что разные страны выбрали разные подходы по поддержке экономики и граждан в условиях пандемии: некоторые пошли по пути выплат физическим лицам, не занимаясь поддержкой предпринимательства и делая ставку на рыночные отношения.

«Мы попытались сформировать некий такой, знаете, комбинированный вариант. То есть у нас часть ресурсов направляется целевым образом на поддержку граждан, (...) а часть ресурсов направляется на экономику, чтобы стимулировать производство, стимулировать спрос и создать условия для сохранения трудовых коллективов», — сказал глава Минтруда.

По словам Котякова, если оценить весь объём финансовых ресурсов, который «вливается в виде социальной поддержки населения», то он составит в России «порядка 570 миллиардов рублей».

«Если мы посмотрим, сколько ресурсов выделяется сверх того, что запланировано в бюджете на текущий год на поддержку различных предприятий в экономике, это ещё порядка 1,5 триллиона. То есть мы сейчас уже, скажем так, используя различные источники, (...) больше двух триллионов направляется ресурсов», — добавил глава Минтруда.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный предложил программу «5 шагов» для помощи населению и предприятиям. В программе «5 шагов» предлагается единовременно выплатить по 20 тысяч рублей каждому совершеннолетнему гражданину страны и по 10 тысяч рублей — каждому ребёнку в апреле 2020 года; выплатить по 10 тысяч рублей каждому совершеннолетнему гражданину страны и каждому ребёнку в мае и в июне 2020 года — в случае продления карантина, «нерабочих дней», самоизоляции и прочих подобных мер; отменить плату за любые услуги ЖКХ на период карантина, «нерабочих дней» самоизоляции и прочих подобных мер; выделить 2 трлн рублей для прямых безвозмездных выплат организациям малого и среднего предпринимательства; отменить на один год все налоги для малого бизнеса (кроме НДФЛ).

Программа была раскритикована в Кремле, а также рядом экономистов, однако набрала 100 тысяч голосов на сайте Российской общественной инициативы, и теперь её обязана рассмотреть экспертная группа правительства и принять по ней решение.

Кроме того, президент России Владимир Путин 11 мая объявил о введении единовременных выплат семьям с детьми от 3 до 16 лет. По его словам, выплаты начнут производить с 1 июня.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».