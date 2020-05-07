Правительство может разрешить перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты

Власти на время пандемии коронавируса в России могут разрешить перевозчикам не возвращать деньги за билеты, пишет «Коммерсантъ».

Согласно представленному Минэкономразвития законопроекту, воздушный, железнодорожный, морской и речной транспорт хотят освободить от прямого возврата денежных средств пассажиру за неиспользованный билет. В качестве альтернативы предполагается перевод эквивалента средств на личный счёт пассажира либо выдача ваучера на будущую поездку.

Реализация законопроекта зависит от эпидемиологической ситуации в стране и возможна в случае введения режима ЧС или повышенной готовности.

«Причиной подготовки законопроекта стала критическая ситуация, в которой оказались перевозчики из-за карантинных мер», — сообщили в Минэкономики.

Ранее Минэкономразвития в рамках помощи российскому бизнесу в условиях пандемии распорядилось предоставить пострадавшим компаниям отсрочку по уплате налогов на сумму 217 млрд рублей.

«Для организаций, которым отсрочка не была предоставлена автоматически, есть возможность получить такую рассрочку в рамках заявительного порядка», — заявил глава МЭР Максим Решетников.

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