Правительство до 1 октября запретило ввозить топливо в Россию

Правительство ввело временный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина и некоторых других видов топлива до 1 октября, следует из постановления, пишет «Коммерсантъ».

«В целях необходимости обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива правительство РФ постановляет: установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню согласно приложению», — говорится в постановлении.

С предложением о запрете импорта топлива в начале апреля выступило Минэнерго — так ведомство планирует защитить внутренний рынок. Инициативу поддержал вице-премьер Юрий Борисов.

За границей бензин подешевел в связи со снижением цен на нефть, но в России из-за особенностей регулирования цена на топливо практически не изменилась. В России действует механизм сглаживания цен — демпфер, который защищает стоимость топлива от резких колебаний в результате изменения нефтяных котировок. Нефтяники доплачивают государству, если внутренний рынок становится премиальным, именно поэтому они не могут снижать цены на автозаправках. Если же на российском рынке складывается дисконт по сравнению с поставками на экспорт, то госбюджет доплачивает компаниям, чтобы те не поднимали цены. Поэтому правительство страны решило запретить импорт дешёвого бензина.

Отмечается, что запрет введён уже в апреле, однако законодательно его закрепляют только сейчас.