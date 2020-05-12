Правительство Бурятии учредит медаль для медиков за борьбу с коронавирусом

Власти Бурятии по поручению главы региона Алексея Цыденова учредят медаль за борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте правительства республики.

Приравниваемой к государственным наградам медалью будут отмечать медицинских работников, несущих службу непосредственно в очагах инфекции и инфекционных стационарах, где лечат пациентов с коронавирусом. Цыденов также поручил проработать вопрос о критериях отбора претендентов и в течение десяти рабочих дней представить порядок представления медицинских работников к данной награде.

«Название медали и её дизайн определят сами жители Бурятии. На сайте "Гордость Бурятии" будет объявлено народное голосование. Разработчики лучших дизайн-решений получат денежные призы», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

По данным на 11 мая, в Бурятии зафиксировано 659 случаев заражения коронавирусом.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».