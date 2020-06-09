Правительство Архангельской области отказалось от строительства мусорного полигона на Шиесе. Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона, соглашение с ООО «Технопарк» о сопровождении инвестпроекта по строительству полигона было расторгнуто региональными властями в одностороннем порядке.

«По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Архангельской области Александра Цыбульского правительство региона проводит плановую работу по закрытию проекта Экотехнопарк “Шиес”. Решение о его исключении из реестра приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области стало очередным этапом этой работы», — цитирует Znak.сom заявление зампредседателя правительства области Евгения Автушенко.

Таким образом, проект лишился преференций, которыми наделяются приоритетные инвестпроекты региона. В частности, речь идёт о налоговых льготах и особых условиях аренды земельных участков.

Ранее архангельские власти предлагали «Технопарку» расторгнуть договор по соглашению сторон, но ответа от компании не последовало.

Напомним, проект по созданию свалки для московского мусора на Шиесе был причиной недовольства жителей предыдущим губернатором региона Игорем Орловым. Люди требовали референдума по вопросу строительства свалки и принятия закона, запрещающего ввоз мусора из других регионов.

В конце 2019 года стало известно, что Шиес из-за протестов временно исключили из списка мест, куда планируется вывозить московский мусор. Ранее планировалось, что мусор попадёт в Шиес уже в 2020 году и далее его будут размещать по 0,5 млн тонн в год в течение 20 лет.

Игорь Орлов подал в отставку с поста губернатора в начале апреля. Александр Цыбульский, которого президент Владимир Путин назначил врио главы региона, ранее был губернатором Ненецкого автономного округа.