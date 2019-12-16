Власти Москвы выбрали регионы для вывоза мусора

Московские власти определились с регионами, куда с 2020 по 2029 год планируется вывозить мусор, со ссылкой на опубликованный на сайте мэрии Москвы проект пишет «Коммерсантъ».

Согласно документу, большую часть московского мусора (около 58 миллионов тонн) направят в Подмосковье, Калужскую и Владимирскую области.

В Подмосковье запланировано 11 комплексов переработки отходов, в том числе в Егорьевске, Кашире, Коломенском, деревнях Храброво, Ясенево, Шеметово, Аннино. На данный момент действует только четыре таких комплекса, отмечает РБК. Представитель Министерства ЖКХ Подмосковья рассказал, что всего за год власти Москвы согласовали с Московской областью вывоз 3,4 миллиона тонн отходов. Также планируется, что Калужская область будет принимать 1,56 миллиона тон мусора из Москвы в год, а Владимирская область — до одного миллиона тон. Всего за десять лет, согласно прогнозам властей, объём мусора в Москве составит 83 миллиона тонн.

Отмечается, что в список регионов для вывоза отходов не включён полигон Шиес в Архангельской области, где с лета 2018 года проходят акции протеста из-за строительства мусорного полигона.

При этом московский чиновник сказал РБК, что это не означает, что Москва отказалась от планов вывозить туда отходы — по его словам, если строительство мусорного полигона в Архангельской области согласуют, «схему можно будет скорректировать». Но сейчас «включение Шиеса в территориальную схему могло бы повлиять на усиление общественных протестов». Предполагалось, что московский мусор начнут вывозить в Шиес с 2020 года и далее будут размещать по 0,5 миллиона тонн в течение 20 лет.