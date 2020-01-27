Пранкера из Нижнего Тагила оштрафовали за нарушение ПДД

Полиция составила протокол об административном правонарушении на 17-летнего Данила Р., который в середине января 2020 года на ледянке, привязанной к автомобилю, катался по улицам Вагонки. Пранкера ждёт штраф в размере 800 рублей, его совершеннолетнего приятеля — 1000 рублей.

«В отношении несовершеннолетнего составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.29 “Нарушение ПДД лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения”, в отношении его приятеля, 18-летнего водителя, — по ч. 2 ст. 12.23 “Перевозка людей вне кабины автомобиля”. Оба протокола будут рассмотрены в конце января на административной комиссии. Сотрудники полиции провели с ним беседу о недопустимости такого поведения», — пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Как пояснил молодой человек в своём Instagram, таким оригинальным способом он решил поздравить с днём рождения своего кумира, эпатажного YouTube-блогера Эдварда Билла (настоящее имя — Эдуард Биль. — Прим. ред.).

Напомним, что это не первый случай, когда на действия Данила обратили внимание сотрудники правоохранительных органов. 15 августа 2019 года пранкер скинул с крыши девятиэтажного дома на провода манекен, который издалека напоминал человека.

Как ранее сообщал источник АН «Между строк», тогда в оперативные службы поступило сообщение о суициде на Вагонке. В итоге спасателям пришлось снимать манекен с проводов.