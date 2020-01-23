В Нижнем Тагиле 17-летний пранкер устроил гонки на ледянке, прицепившись к автомобилю (ВИДЕО)

17-летний Данил Р. из Нижнего Тагила снял видеоролик, где он на ледянке, привязанной к автомобилю, катается по улицам Вагонки. Как пояснил молодой человек в своём Instagram, таким оригинальным способом он решил поздравить с днём рождения своего кумира, эпатажного YouTube-блогера Эдварда Билла (настоящее имя — Эдуард Биль. — Прим. ред.). В начале видео Данил, обмазанный по пояс зелёнкой, едет на пластмассовой ледянке по улице Коминтерна возле гимназии № 86, а потом взрывает хлопушку в здании торгового центра. На момент публикации ролик набрал около 30 тысяч просмотров.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» пояснили, что сейчас полиция устанавливает личность водителя автомобиля, поскольку в его действиях усматривается нарушение правил дорожного движения. А сотрудники ПДН разыскивают Данила, чтобы провести с ним профилактическую беседу.

Отметим, что это не первый случай, когда на действия тагильского пранкера обратили внимание сотрудники правоохранительных органов. 15 августа 2019 года Данил скинул с крыши девятиэтажного дома на провода манекен, который издалека напоминал человека.

Как ранее сообщал источник АН «Между строк», тогда в оперативные службы поступило сообщение о суициде на Вагонке. В итоге спасателям пришлось снимать манекен с проводов.