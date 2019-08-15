В Нижнем Тагиле подростки скинули с крыши ненастоящий труп, снимать его пришлось спецслужбам (ВИДЕО)

В Дзержинском районе Нижнего Тагила неизвестные скинули манекен на провода у дома по улице Юности, 45. На место прибыли спасатели и скорая помощь, поскольку кукла выглядела очень реалистично.

Как рассказал источник АН «Между строк», в оперативные службы поступило сообщение о суициде на Вагонке. В итоге спасателям пришлось снимать манекен с проводов.

«Дети, видимо, смастерили манекен из одежды, пакетов и тряпок, затем с крыши кричали что-то типа: "Я сейчас прыгну" — и скинули его, он повис на проводах между домами. Короче, шоу удалось», — рассказал очевидец инцидента.

Сейчас поиском шутников занимаются правоохранительные органы.