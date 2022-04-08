​​​​​​​«Позвонили из Нижнего Тагила и предложили вернуться». Экс-начальник гражданской защиты населения мэрии Андрей Жбанов рассказал о переезде в Краснодар и о новой должности в администрации родного города 

Новым заместителем главы Тагилстроевского района Нижнего Тагила стал Андрей Жбанов, который ранее работал начальником гражданской защиты администрации города. В 2018 году чиновник вместе со своей семьёй переехал в Краснодар, но спустя четыре года решил вернуться в родной город. О жизни в южном мегаполисе, причинах возвращения на малую родину и новой должности Андрей Жбанов рассказал АН «Между строк».

Большую часть жизни Андрей Жбанов проработал в МЧС, дослужился до подполковника. На момент выхода на пенсию он был заместителем начальника управления МЧС Нижнего Тагила. А уже выйдя на пенсию, устроился в администрацию города и продолжил работу в том же направлении, став начальником гражданской защиты населения администрации.

В сентябре 2017 года Андрей Владимирович уволился по собственному желанию. Как он тогда рассказал АН «Между строк», его уход был связан с переходом на работу в частную компанию. Через некоторое время экс-чиновник получил приглашение в администрацию Краснодара, куда вскоре и перебрался вместе с семьёй.

«Честно скажу, что к 2017 году я решил сменить обстановку и попробовать себя в другой сфере деятельности. После ухода из администрации работал в коммерческой структуре, но достаточно быстро понял, что это не моё. Коллеги из Краснодара предложили должность по привычному и хорошо знакомому мне направлению гражданской защиты. Работа заключалась в развитии и построении аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”. Так я и решил попробовать свои силы на новом месте», — рассказал АН «Между строк» Андрей Жбанов.

Жизнь в южном мегаполисе не пришлась по душе тагильчанину. Одной из главных проблем для Андрея Владимировича стали пробки и другой темп жизни. Не менее важным фактором для комфортного проживания, как считает чиновник, является инфраструктура, создание которой не поспевает за стремительно растущей численностью населения города, ведь поток миграции в Краснодар идёт со всей страны. В городе отсутствует метро, мало трамвайных линий, есть проблемы с обеспечением мест в детских садах и школах, не хватает больниц и поликлиник.

Также Жбанов отмечает, что непросто было привыкнуть к «южному» менталитету местных жителей, который сильно отличается от «уральского». Непросто было приспособиться и к местному климату.

«Было непросто привыкнуть к жаре в 45 градусов летом и к дождю на Новый год. Поэтому в последнее время я стал задумываться о возвращении домой. В Нижнем Тагиле у меня остались все родственники и друзья, здесь моя малая родина. И вдруг мне позвонили и предложили работу на новой должности в Нижнем Тагиле, что было очень неожиданно. В итоге осознал, что работа в Краснодаре стала для меня не очень актуальна, и я решил вернуться. В этом плане, конечно, всё довольно удачно сложилось», — рассказал АН «Между строк» Андрей Жбанов.

Своё назначение Андрей Владимирович воспринял с энтузиазмом. Он считает, что приобретённый в администрации Краснодара опыт поможет ему на новом месте и позволит успешно справляться с проблемами Тагилстроевского района.

Напомним, с февраля 2022 года начальником Тагилстроевского района Нижнего Тагила стала Оксана Першина, которая в середине января была временно назначена на этот пост после отставки Дениса Парамонова.

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