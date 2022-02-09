Главой Тагилстроевского района Нижнего Тагила назначена Оксана Першина. Приказ о назначении нового руководителя района подписал мэр Владислав Пинаев.

Напомним, в середине января Першина была временно назначена на этот пост после отставки Дениса Парамонова. До этого Оксана Першина около двух месяцев работала его заместителем. Отметим, что подполковник Оксана Першина до выхода на пенсию была начальником отдела по вопросам миграции МУ МВД «Нижнетагильское».

Экс-глава Тагилстроевского района Денис Парамонов перешёл на другую муниципальную должность. В середине января он сталдиректором МУП «Тагилэнерго».