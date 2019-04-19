«Позиция нормального человека — взять и сделать хоть что-то для улучшения города». В Нижнем Тагиле более ста сотрудников администрации вышли на городской субботник

Сегодня, 19 апреля, более ста сотрудников администрации Ленинского района, управлений мэрии и муниципальных учреждений вышли на городской субботник. По словам главы районной администрации Геннадия Мальцева, прибрать улицы возле парка им. Бондина вышли все учреждения, которые находятся в здании по Горошникова, 56.

«Мы каждую весну устраиваем субботники, — говорит Мальцев. — Сегодня по нашей просьбе навести порядок вышли сотрудники Росреестра, управление архитектуры, комиссия по делам несовершеннолетних, избирательная комиссия и Центр обслуживания зданий и помещений. Работы достаточно много после зимы, но мы всё с удовольствием приберём, я думаю. К сожалению, каждый раз мы наблюдаем, что люди не берегут родной город. Существуют традиционные места концентрации мусора в нашем районе, и ситуация из года в год там повторяется. Это, прежде всего, показатель культуры и отношение людей к самим же себе. Возможно, когда-то менталитет у горожан изменится и тагильчане будут бережно относиться к природе. Я не согласен с мнением, что субботники — это пережиток времени. Да, есть специальные службы, которые отвечают за порядок и получают за это деньги, но поработать в погожий весенний день тоже удовольствие. Мы с вами живём в этом городе, по этим улицам ходят наши дети, и наблюдать валяющийся мусор не очень приятно. Позиция нормального человека — это взять и сделать хоть что-то, пусть небольшое, для улучшения города».

По информации пресс-службы мэрии Нижнего Тагила, в рамках Дней защиты окружающей среды и Всероссийской экологической акции «Зелёная весна» до 1 мая пройдёт более ста мероприятий по санитарной очистке территории города. Активисты совета ветеранов Дзержинского района вместе с сотрудниками районной администрации выйдут на субботник в сквер им. Орджоникидзе. В Тагилстроевском районе чиновники вместе со студентами строительного колледжа, техникума «Самородок» и работниками городской больницы № 4 приберут придорожную территорию вдоль улицы Серова.