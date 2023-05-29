Пожилая пара из Нижнего Тагила попала в неприятную ситуацию из-за кошки в аэропорту Кольцово 

В неприятную ситуацию попали пожилые супруги из Нижнего Тагила в аэропорту Кольцово. Инцидент произошёл в ночь на 26 мая, когда сотрудники авиакомпании нашли кошку-сфинкса по кличке Лилу около мусорного ведра, сообщает E1. По словам сотрудников аэропорта, пожилая пара бросила домашнего питомца, оставив его прямо у мусорного ведра, из-за того, что им отказали в перевозке животного, так как кошка находилась без специальной переноски. После случившегося они сели в свой самолёт и улетели в Москву. В пресс-службе аэропорта Кольцово подтвердили информацию, добавив, что животному уже нашли новых хозяев.

Как рассказала E1 подруга семьи Наталья Юдина, супруги не бросали кота, а оставили сотруднику аэропорта на несколько часов. Наталья должна была забрать питомца утром 26 мая.

По словам Натальи, девушка, которая успела забрать сфинкса, сначала не хотела отдавать его обратно. В итоге хозяйка Лилу написала заявление о похищении животного, после чего девушка согласилась встретиться и передать кошку.

«Но у нас остаётся вопрос к аэропорту как организации, почему он не проработал вопрос по созданию алгоритмов действия. Можно разместить животное в комнате по типу комнаты матери и ребёнка или назначить ответственного за хранение до момента, когда животное заберут. Мы намерены писать претензию к работе авиакомпании в Федеральное агентство воздушного транспорта, Роспотребнадзор, местное Общество защиты прав потребителей и прокуратуру», — сказала Наталья Юдина.

Сейчас питомец находится у неё. 1 июня женщина полетит в Москву, чтобы передать кошку хозяевам.