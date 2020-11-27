Пожарный-блогер из Нижнего Тагила снял на видео тушение горящего дома на Малой Кушве

Пожарный из Нижнего Тагила Александр Серов выложил на свой YouTube-канал «Пожарный порох» видео, в котором он тушит со своей командой горящий двухэтажный дом.

Пожар произошёл 9 ноября на Малой Кушве по улице Чехова, в результате чего сгорели кровля и чердачное перекрытие, повреждены стены, имущество и надворные постройки.

На происшествие выехало 4 единицы техники и 14 пожарных.

«Температура была очень высокая, что пришлось задействовать лафетный ствол с КамАЗа, чтобы снизить температуру и не дать распространиться огню на соседние здания», — сообщает мужчина в своём видео.

Александр подчёркивает, что пожар был ранга 1 БИС, то есть очень серьёзным. Спасателям пришлось использовать дополнительные цистерны с водой и задействовать дополнительных сотрудников пожарной службы.

На ликвидацию огня ушло 45 минут, ещё порядка 3 часов пожарные потратили на проливку и разбор сгоревших конструкций. Все свои действия Александр заснял на видео.