Происшествия

В МЧС рассказали подробности пожара на Малой Кушве в Нижнем Тагиле

10.11.2020 13:31
В МЧС рассказали подробности пожара на Малой Кушве в Нижнем Тагиле

9 ноября в частном доме на Малой Кушве по улице Чехова произошёл пожар: сгорели кровля и чердачное перекрытие, повреждены стены, имущество и надворные постройки. 

По предварительным данным, к возгоранию привело короткое замыкание электропроводки в курятнике. Владелец, уходя из дома, оставил в курятнике включённую электропечь. Но электропроводка, не выдержав нагрузки, загорелась. С надворной постройки пламя перекинулось на второй этаж жилого дома. Площадь пожара составила 150 кв. метров. В результате ЧП никто не пострадал.

Пожарные напоминают, что электроприборы нельзя оставлять без присмотра.

«В результате сезонных перепадов температур в неотапливаемых помещениях изоляция электропроводки старится и начинает разрушаться быстрее, чем в жилых помещениях. Кроме того, в частном секторе и в садах нередки случаи повреждения изоляции электропроводов грызунами. Нарушение целостности изолирующего слоя приводит к короткому замыканию электропроводки», — говорят в МЧС.

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