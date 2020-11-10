В МЧС рассказали подробности пожара на Малой Кушве в Нижнем Тагиле

9 ноября в частном доме на Малой Кушве по улице Чехова произошёл пожар: сгорели кровля и чердачное перекрытие, повреждены стены, имущество и надворные постройки.
По предварительным данным, к возгоранию привело короткое замыкание электропроводки в курятнике. Владелец, уходя из дома, оставил в курятнике включённую электропечь. Но электропроводка, не выдержав нагрузки, загорелась. С надворной постройки пламя перекинулось на второй этаж жилого дома. Площадь пожара составила 150 кв. метров. В результате ЧП никто не пострадал.
Пожарные напоминают, что электроприборы нельзя оставлять без присмотра.
«В результате сезонных перепадов температур в неотапливаемых помещениях изоляция электропроводки старится и начинает разрушаться быстрее, чем в жилых помещениях. Кроме того, в частном секторе и в садах нередки случаи повреждения изоляции электропроводов грызунами. Нарушение целостности изолирующего слоя приводит к короткому замыканию электропроводки», — говорят в МЧС.