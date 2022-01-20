Появилось видео смертельной аварии, которая произошла на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле

На камеры видеонаблюдения попал момент смертельной аварии, которая произошла сегодня около 07:00 на Восточном шоссе.

Напомним, по предварительной версии, 54-летний мужчина, подойдя к зебре, нажал на кнопку светофора, но, не дождавшись разрешающего сигнала, стал переходить проезжую часть. Водитель рассказал автоинспекторам, что двигался по Восточному шоссе на разрешающий сигнал светофора, когда на проезжую часть неожиданно вышел мужчина. Автолюбитель применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Он сразу позвонил в скорую помощь и полицию. От полученных травм пешеход скончался на месте.