В Нижнем Тагиле на Восточном шоссе насмерть сбили мужчину, переходившего дорогу на красный 

Сегодня, 20 января, около 07:00 у дома № 22а на Восточном шоссе в дорожно-транспортном происшествии погиб 54-летний мужчина. Как рассказали очевидцы, подойдя к зебре, пешеход нажал на кнопку светофора, но стал переходить проезжую часть, не дождавшись разрешающего зелёного сигнала.

«60-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti, следуя со стороны улицы Кулибина в сторону Северного шоссе, допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», — рассказали в отделении по пропаганде ГИБДД.

Водитель пояснил автоинспекторам, что двигался по Восточному шоссе на разрешающий сигнал светофора, когда на проезжую часть неожиданно вышел мужчина. Автолюбитель применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Он сразу позвонил в скорую помощь и полицию.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, водитель в момент аварии был трезв. Он имеет стаж управления автомобилем менее двух лет, пять раз привлекался за превышение скоростного режима. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия.