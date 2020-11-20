Появилось видео смертельного ДТП в Нижнем Тагиле на проспекте Ленина, где сбили пешехода, выходящего из трамвая

В сети появилась видеозапись смертельного ДТП на улице Ленина, в котором погиб 34-летний пешеход, выходивший из трамвая.

Как видно на видеозаписи, автомобиль на большой скорости двигается по главной улице города. Не снизив скорость у остановившегося трамвая, машина сбивает вышедшего из общественного транспорта человека. Как позже АН «Между строк» рассказали в отделе пропаганды ГИБДД, за рулём автомобиля Lada Kalina, который устроил ДТП, находился 20-летний молодой человек. Сам водитель пояснил дорожным полицейским, что, подъезжая к остановочному комплексу, он увидел трамвай, который остановился, но, решив, что из него никто не выходит, продолжил движение. Внезапно для водителя из трамвая вышел мужчина, которого он сразу не заметил, в результате чего произошёл наезд.