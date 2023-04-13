Появилось видео, как рецидивист из Нижнего Тагила разбил игровой автомат на ж/д вокзале Новосибирска 

Новосибирские полицейские выложили видеозапись инцидента, когда рецидивист из Нижнего Тагила разбил игровой автомат на ж/д вокзале и забрал оттуда фейковые 100 тысяч рублей. В пресс-службе управления по транспорту МВД РФ по Сибирскому федеральному округу журналисту АН «Между строк» уточнили, что злоумышленник был трезв. Он разбил стеклянную кабинку монтировкой, которая находилась в его личных вещах во время поездки на вахту.

«Медосвидетельствование он не проходил, поскольку не было признаков алкогольного опьянения. Гвоздодёр был у него с собой в личных вещах», — уточнили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошёл в зале ожидания железнодорожного вокзала станции Новосибирск-Главный. 37-летний тагильчанин, ожидая свой поезд, решил скоротать время и поиграть в автомат. После нескольких неудачных попыток он разбил стекло монтировкой и вытащил пачку денег. Осматривая наживу, мужчина увидел, что только первая и последняя купюры номиналом в тысячу рублей настоящие, а остальные являются билетами банка приколов.

Полицейские Линейного отдела МВД России на станции Новосибирск завели уголовное дело по статье «Грабёж». Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Сейчас мужчина находится в СИЗО № 1 Новосибирска.