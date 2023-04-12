Рецидивист из Нижнего Тагила разбил игровой автомат на ж/д вокзале Новосибирска и украл 100 тысяч фейковых рублей

Полицейские Линейного отдела МВД России на станции Новосибирск завели уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого 37-летнего жителя Нижнего Тагила за грабёж. Как сообщили в пресс-службе ведомства, подозреваемый, находясь в зале ожидания железнодорожного вокзала станции Новосибирск-Главный, попытался выиграть пачку денег в автомате с призами. После нескольких неудачных попыток мужчина разбил стекло кабинки и забрал деньги. Оказалось, что в пачке только первая и последняя купюры номиналом в тысячу рублей настоящие, а остальные были билетами банка приколов.

Транспортные полицейские по горячим следам поймали подозреваемого и установили, что злоумышленник, возвращаясь домой с вахты, ждал на вокзале поезд до Нижнего Тагила. Чтобы скоротать время, он решил заполучить деньги в игровом автомате.

Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Сейчас он взят под стражу и помещён в СИЗО № 1 Новосибирска.