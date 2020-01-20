Появилась видеозапись ДТП, в котором «Газель» сбила двух школьниц на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

Сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовало видеозапись ДТП, в котором «Газель» сбила двух 13-летних школьниц на пешеходном переходе в районе ГГМ. По словам водителя, он не заметил переходящих дорогу девочек.

Напомним, днём 19 января у дома № 28 по Черноисточинскому шоссе 65-летний водитель «Газели» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двух школьниц. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды Нижнего Тагила, девочки получили небольшие травмы и были госпитализированы. После осмотра пострадавшие были отпущены домой.