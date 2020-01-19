В Нижнем Тагиле «Газель» сбила на пешеходном переходе двух девочек. «Одну протащило от зебры до остановки»

Днём 19 января у дома № 28 по Черноисточинскому шоссе 65-летний водитель «Газели» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двух 13-летних девочек.

«Муж переходил дорогу, прямо за спиной он услышал удар, “Газель” сбила двух маленьких девочек, одну девочку протащило от зебры до остановки. Муж поднял их, девочки живы, их увезли на скорой», — сообщила подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил» Виктория.

Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды Нижнего Тагила, обе школьницы получили небольшие травмы и были госпитализированы. После осмотра медиков пострадавшие были отпущены домой. Медосвидетельствование показало, что водитель на момент ДТП был трезв, он пояснил сотрудникам Госавтоинспекции, что не заметил переходящих дорогу девочек.