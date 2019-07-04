«Повышение уровня воды до 480 см»: Иркутская область ждёт вторую волну паводков

Региональное управление МЧС по Иркутской области выступило с экстренным предупреждением о новой волне сильных паводков, сообщается на сайте ведомства.

По данным спасателей, в ближайшие сутки прогнозируется подъём уровня воды до критических отметок на реке Иркут, также могут выйти из берегов реки Китой, Ока и Белая.

«По информации иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 июля на реке Иркут ожидается повышение уровня воды в районе села Баклаши до 430-480 сантиметров при критической отметке 480 см, на реке Китой в районе села Китой до 150-200 см, на реке Оке в районе села Ухтуй до отметок 250-280 см. На реке Белой в районе села Мишелевка ожидается уровень воды 280 — 320 см», — говорится в сообщении ведомства.

Местные власти и оперативные службы предупреждены о второй волне паводков. При этом ранее метеорологи и спасатели заявляли, что не ожидают новых подтоплений населённых пунктов.

Напомним, с 25 июня в Иркутской области в зоне подтопления оказались 103 насёленных пункта, под воду ушли свыше 20 тысяч жилых домов и приусадебных участков, в которых проживают почти 33 тысячи человек, а также 49 социально значимых объектов. Из-за разгула стихии разрушены 12 автомобильных мостов. Из затопленных территорий эвакуировали более 2,5 тысяч жителей.

Согласно последним данным, при наводнении погибли 20 человек, за медицинской помощью обратились 2080 человек. Предварительный ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 млрд рублей. Путин присвоил ЧС в Приангарье федеральный статус.