Потерявших работу фитнес-тренеров предложили отправить на стройку вместо мигрантов

Гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко выступил с инициативой отправить на стройку вместо мигрантов россиян, которые в связи с введёнными режимами самоизоляции из-за коронавируса потеряли свою работу в фитнес-индустрии, пишет РИА Новости.

«В той же фитнес-индустрии в Москве сейчас временно освободилось порядка 300 тысяч человек. Пускай идут на стройку, у них накаченные тела. <…> Так как в большинстве случаев это ИП, самозанятые, пускай идут копают ямы, таскают кирпичи. Дома нужно строить, дороги нужно ремонтировать, поэтому в текущих условиях нужно разворачиваться лицом к трудовым профессиям», — заявил Алексеенко.

Алексеенко отметил, что должно пройти какое-то замещение мигрантов россиянами за счёт переквалификации и возможности обучения, в том числе с получением второй профессии. В свою очередь омбудсмен по строительству Дмитрий Котровский считает, что процесс экспресс-обучения по направлению строительства может затянуться ввиду отсутствия базы, а также системы оплаты труда.

Ранее глава Минстроя Владимир Якушев высказал в письме вице-премьеру Марату Хуснуллину опасение, что пандемия нового коронавируса может привести к рискам в области строительства и ЖКХ из-за нехватки трудовых мигрантов — на отдельных объектах число приезжих достигает 90%.

Напомним, накануне президент Владимир Путин объявил нерабочий режим в России до 30 апреля. Власти страны попросили граждан оставаться дома, запрещается покидать свои дома за исключением неотложных поводов — похода в ближайшую аптеку или магазин за продуктами, экстренного посещения врача, выгула собаки, выноса мусора или посещения работы. Сейчас в России официально подтверждено 3,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции.

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