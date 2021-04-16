Потерявшая в пожаре пятерых детей свердловчанка поговорила с журналистами

31-летняя Тамара Щербинина, потерявшая в пожаре пять из семи детей, поговорила по телефону с журналистом «Комсомольской правды». По её словам, 14 апреля она до позднего вечера помогала старшей дочке, 8-летней Устьяне, делать уроки. Девочка успела выучить два стихотворения и попросила маму лечь спать с ней и двухлетним Русланом, Тамара согласилась. Посреди ночи женщина проснулась от запаха дыма.

«Я крикнула сожителю: “Паша, дымом пахнет!” Он вскочил с кровати и побежал открывать дверь, но стало только хуже — огонь моментально охватил комнату. Дети закричали, побежали, началась суматоха. Всё было в дыму. Я быстрей-быстрей... Начала кричать: “Где вы, маленькие?” А сама ничего не слышу, не вижу. Я на ощупь выбралась из комнаты», — рассказала Тамара.

Во время пожара Тамара разбила окно и выкинула из него 4-летнего Ярослава. Павел успел взять на руки полуторагодовалую Варю и выбежал с ней на улицу. В этот момент дом начал разваливаться изнутри. Женщина говорит, что не смогла спасти всех детей из-за сильного дыма и паники.

Тамара уверена, что причиной пожара не могла стать неисправность проводки или неосторожное обращение с огнём, потому что она всегда следила за этим.

«У нас никогда не было проблем с проводкой. А камином мы не пользовались четыре дня. Его же дровами топить надо, а у нас солнечная сторона. У нас всё новое было. Это чистая правда. Курить по ночам мы никогда не выходили. Я же с детьми постоянно была. Я думаю, что нас подожгли. (...) У нас в селе одна женщина состоит на учёте за поджоги домов».

Также Щербинина подозревает «Сашу-дачника», который протыкал им колёса машины и снимал регистрационные номера.

Ранее семья стояла на учёте в отделе полиции по делам несовершеннолетних. Тамара поясняет, что их поставили на учёт за бутылку вина, которую она распила с сестрой.

«Полицейские посчитали, что мы злоупотребляем алкоголем. Хотя я им показывала, что мы почти ничего не выпили. В 2020 году к нам пришли с повторной проверкой. Полицейские удостоверились, что всё хорошо. Дети сыты, обуты. Тогда нас сняли с учёта», — рассказала Тамара Щербинина «Комсомольской правде».

Сейчас женщина лежит в палате ожогового центра ГКБ № 40 со своим сожителем Павлом Тюриным. Ранее в Екатеринбурге прооперировали дочь Тамары — полуторагодовалую Варю, которая едва не погибла в пожаре. Она с братом Ярославом находится в детской городской больнице № 9 с ожогами. Сейчас жизни детей ничего не угрожает.