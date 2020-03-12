Посёлок Висим превратят в центр семейного отдыха в этом году

Журналистов областных СМИ познакомили с туристическим потенциалом туркластера «Гора Белая». Во время двухдневной автоэкспедиции, организованной РИА Ura.ru, сотрудники региональных изданий побывали на горнолыжном комплексе, родине писателя Мамина-Сибиряка — в посёлке Висим, познакомились с висимскими маралами и историей Ушковской канавы. Большинство гостей побывали на территории создающегося туркластера впервые.

Автопробег стартовал в Екатеринбурге. Первой остановкой стал ГЛК «Гора Белая». Здесь журналистам показали проекты готовящихся к застройке отелей. Полюбоваться красотами уральского леса с вершины горы не получилось из-за снега и тумана.

Заместитель генерального директора управляющей компании туркластера «Гора Белая» Евгений Манторов рассказал собравшимся о том, что весь 2019 год специалисты компании занимались решением земельных и юридических вопросов. Для того чтобы строительство новых объектов началось как можно раньше, генеральный директор туристического кластера Леонид Гункевич даже предложил министру экономического развития РФ Максиму Решетникову упростить ряд земельных процедур.

На склонах горы Белой бизнесмены планируют построить четырёхэтажный апарт-отель на 118 апартаментов, включающих две или три комнаты, горнолыжную гостиницу «Гнездо орла», термальный СПА-комплекс с бассейном под открытым небом, гостиничный экокомплекс «Сфера» с домиками овальной формы. На данный момент с туркластером подписали соглашения 19 резидентов.

Земля под застройку новых объектов на территории ГЛК будет оформлена уже этим летом. Это значит, что инвесторы смогут приступить к реализации своих проектов в начале 2021 года.

После горы Белой участники журналистского автопробега отправились в посёлок Висим. Начальник отдела стратегического маркетинга туркластера историк Андрей Ермоленко провёл увлекательную экскурсию и показал места, в которых, по легенде, любил гулять Дмитрий Мамин-Сибиряк, проживший в Висиме до 20 лет.

Побывали журналисты на оленьей ферме и в музее «Русская изба». Вместе с сотрудницами музея журналистская братия познакомилась с традиционными праздниками, поговорками и преданиями, научилась готовить печенье в русской печи.

Именно Висим в ближайшие годы должен стать центром семейного отдыха в туристическом кластере «Гора Белая».

«Мы хотим сделать Висим центром семейного отдыха, потому что Белая больше для спортсменов и молодёжи, сплавы тоже не для детей. А в Висиме тихо, красиво, здесь есть музеи, оленья ферма. В этом году возле площади будет построена детская площадка европейского уровня. У нас уже есть финансирование на этот год, — рассказал Евгений Манторов. — Ещё один ключевой объект — это визит-центр. Мы понимаем, что никакой туристической истории без места, где можно припарковаться, получить информацию, невозможно. Кроме того, есть потребность самого посёлка в нормальном Доме культуры. Мы предлагаем сделать много интересного для развития детей в этом визит-центре».

Визит-центр планируют воздвигнуть на главной площади Висима, справа от местного Дома культуры. Сейчас здесь стоит заброшенный частный дом. В следующем году сотрудники туркластера намерены приступить к строительству. На создание нового туристического здания потребуется около 100 млн рублей.



На месте этого дома появится визит-центр



Интересно, что все проекты благоустройства территорий в кластере будут приниматься после обсуждения с местными жителями. Так, идеи для детской площадки в Висиме генерировали поселковые ребятишки.

В планах на 2020 год и создание велопешеходного маршрута на месте, где раньше проходила узкоколейка. Жители Висима смогут пройти обучение по профессии гида: сельчане сами будут продавать туристические услуги, проводить экскурсии для гостей. В управляющей компании туркластера уверены: лучше гидов, чем местные жители, им не найти.

Также висимчанам предлагают заработать на сдаче жилья туристам. Специалисты туркластера готовы помочь оформить документацию и даже сделать косметический ремонт. Главное условие — жилое помещение должно пройти все проверки надзорных ведомств.

Ещё две туристические новинки туркластера в этом году — насыщенная ивент-программа и создание 15 авторских маршрутов, разработанных историком Андреем Ермоленко. Жители Свердловской области и соседних регионов смогут найти на сайте туркластера «Гора Белая» варианты путешествий по населённым пунктам с различными историческими сценариями. Какие-то маршруты можно будет преодолеть самостоятельно, на какие-то приобрести экскурсии с трансфером и гидом.

В тёплый сезон по выходным в Висиме будут проходить театрализованные представления. Их можно будет посмотреть в местном ДК или прямо на улице. Ждёт туристов и фестиваль уральской кухни «Висимский пикник», который впервые с успехом прошёл осенью 2019 года. Нынче фестиваль состоится в мае и сентябре.

Во время необычного автопробега по территории туркластера журналисты отмечали и существующие проблемы. Это и разбитые дороги, и отсутствие стабильной мобильной связи, и нехватка туристической инфраструктуры. Сотрудники кластера прекрасно знают о слабых местах территории и собираются решить проблемы как можно скорее. Главный посыл автопробега — уже сейчас туристам есть что посмотреть, где отдохнуть и погулять.