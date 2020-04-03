Пострадавший при взрыве газа в квартире в Магнитогорске ребёнок умер в больнице

В Челябинске умер ребёнок, пострадавший при взрыве газа в квартире дома на Доменщиков, 19 в Магнитогорске, со ссылкой на родных малыша пишет Znak.com.

За жизнь ребёнка с 26 марта боролись медики челябинского ожогового центра. Поздно вечером 2 апреля он умер от полученных ожогов.

Напомним, трагедия в Магнитогорске произошла 26 марта — в многоквартирном доме на улице Доменщиков, 19 взорвался газовый баллон. На месте погибли 13-летний подросток из квартиры, где случилось ЧП, а также его соседка через стенку — пожилая женщина. Родной брат подростка, мальчик 2018 года рождения, получил ожоги 100% тела и находился в крайне тяжёлом состоянии. Дядю детей, который принёс баллон к ним домой, отправили в СИЗО по обвинению в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.