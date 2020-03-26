В Магнитогорске произошёл взрыв в многоквартирном жилом доме

В Магнитогорске вечером 26 марта произошёл взрыв в жилом доме на улице Доменщиков, 19. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь в одной из квартир. Погибли два человека.

«По предварительной информации, произошёл хлопок бытового газа в многоквартирном многоэтажном доме. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы, в том числе полицейские», — сообщили 74.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным Znak.com, эпицентром взрыва стала квартира на втором этаже в шестом подъезде пятиэтажного жилого дома. После этого в помещении начался пожар. По информации источника телеграм-канала Baza, эпицентр находился в квартире № 74, где в тот момент оставалась пожилая женщина и ребёнок полутора лет. Ребёнка, по предварительным данным, удалось спасти, о судьбе женщины пока ничего неизвестно.

В настоящее время спасены 11 человек, четверо эвакуированы.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, погибли два человека.

РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ сообщает, что разрушений несущих конструкций дома после взрыва нет.