Пострадавшим от махинаций менеджера турфирмы «Профит-Групп» в Нижнем Тагиле начали возвращать деньги

В Нижнем Тагиле нескольким семьям, пострадавшим из-за махинаций менеджера турфирмы «Профит-Групп» Оксаны Забавиной, вернули потраченные средства. Однако объявляются всё новые обманутые туристы. Людей отправляют писать заявления в прокуратуру.

Ранее мы рассказывали о шести тагильских семьях, пострадавших из-за махинаций менеджера турфирмы «Профит-Групп» Оксаны Забавиной. Улетевшие в отпуск в Анапу туристы остались без авиабилетов на обратный путь. А перед этим им пришлось самостоятельно добираться до гостиницы по затопленной Анапе.

С этим же недобросовестным менеджером сталкивались ещё три семьи: Забавина взяла с них 670 тысяч рублей за путёвки в Турцию, но запланированное путешествие так и не состоялось.

Деньги за турпутёвки начал выплачивать супруг Забавиной, для этого у него на руках есть список пострадавших от следователя из полиции.

«Сегодня нам отдали деньги. Сказал, что всем пострадавшим он их вернёт. Раз все деньги нам вернули, завтра мы будем забирать своё заявление в полицию. А будут в полиции дальше заводить уголовное дело или нет, я уже не знаю. Мы, в принципе, и так уже счастливы, что нам вернули деньги», — рассказала Юлия.

Ещё одна пострадавшая — Елена Хромова, которая должна была лететь в Турцию в 2020 году, — рассказала АН «Между строк», что выплату в 150 тысяч рублей за несостоявшийся тур им вернуть не удалось, потому что у супруга Забавиной закончились деньги. Теперь мужчина отправляет людей в прокуратуру.

«Сегодня господин Забавин начал выплаты за несостоявшиеся туры, но это действо быстро закончилось, деньги кончились. Сегодня написали заявление в полицию. Свои деньги успели вернуть человек девять. Теперь он отправляет жаловаться в прокуратуру», — говорит женщина.

Пострадавшие написали заявления в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку.