Шесть семей из Нижнего Тагила пострадали из-за махинаций менеджера турфирмы

В Нижнем Тагиле шесть семей пострадали из-за махинаций менеджера турфирмы «Профит-Групп». Улетевшие в отпуск в Анапу туристы остались без авиабилетов на обратный путь. А перед этим им пришлось самостоятельно добираться до гостиницы по затопленной Анапе. Об этом АН «Между строк» рассказала одна из туристок Алёна Новосёлова.

Как рассказала девушка, она и ещё пять семей решили отдохнуть на побережье Краснодарского края большой компанией. Всего на отдых отправилось 20 человек вместе с детьми. Они обратились к турагенту Оксане Забавиной, услугами которой уже пользовалась одна из семей и советовала её как хорошего специалиста. Но на этот раз отдых оказался испорчен.

«Проблемы начались ещё до прилёта на отдых: на одну из семей не были куплены билеты, а у другой были неправильно указаны имена в билетах. Мы летели в Анапу, в которой на тот момент уже шли сильные дожди. Из аэропорта Анапы до города Ейска, в котором мы планировали отдых, у нас был оплачен трансфер. Но по прилёте в Анапу выяснилось, что его нет», — рассказала Алёна.

Туристы выяснили, что туроператор не оплатила необходимую сумму за трансфер. В итоге тагильчанам пришлось самостоятельно договариваться с водителем автобуса, который ждал их на другом конце города. Дорога по затопленным улицам заняла два часа.

«Улицы в воде на полметра, а мы с маленькими детьми. К тому же по прибытии в отель оказалось, что оплата была произведена не в полном объёме. Уже на тот момент наш отдых нельзя было назвать отдыхом. Все переживали за детей, которые промокли, пока мы шли по городу. У одного поднялась высокая температура, и потом он сутки пробыл в больнице», — вспоминает Алёна.

Позднее оплата за проживание в гостинице всё-таки пришла. Возвращаться домой тагильчане должны были из аэропорта Краснодара. Когда туристы приехали к назначенному рейсу, турагент сообщила по телефону, что билетов на самолёт нет и оплатить обратную дорогу она не может.

С отдыха семьи вернулись на два дня позднее. Приобрести авиабилеты они не смогли, поэтому добираться пришлось на поезде: тагильчане успели купить последние места в плацкартных вагонах.

Добавим, что ранее в подобной ситуации оказались другие три семьи из Нижнего Тагила, которые покупали путёвки у Оксаны Забавиной. В отдел полиции № 16 уже поступило три заявления от обманутых туристов. Друзья Алёны, с которыми она отдыхала на Чёрном море, тоже написали заявления в полицию. Правоохранители проводят проверку.