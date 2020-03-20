Постпреда губернатора Свердловской области в Москве вызвали на очную ставку по делу о браконьерстве

Московская полиция продолжает расследование уголовного дела о браконьерстве: на месте убийства косули были пойманы представитель губернатора Свердловской области в Москве Александр Овчаров с другом-бизнесменом Леонидом Петуховым, пишет Ura.ru.

По данным издания, недавно прошли очные ставки между участниками инцидента — Овчаровым, Петуховым и егерями.

«Эти следственные действия пришлось проводить, поскольку есть серьёзные расхождения в показаниях: Овчаров и Петухов всё отрицают. Дознаватели ничего не могут им предъявить: дело остаётся бесфигурантным», — сообщил источник в силовых органах.

По словам адвоката Сергея Колосовского, очная ставка используется для устранения противоречий в показаниях людей, которые могут иметь любой статус: между двумя обвиняемыми, потерпевшим и обвиняемым, свидетелями.

Постпред свердловского губернатора Александр Овчаров и его друг Леонид Петухов были задержаны на месте незаконной охоты в Подмосковье: егеря выследили служебный «Мерседес» постпредства, из окна которого велась стрельба по косулям. Браконьеры пытались бежать, но были остановлены.

При них нашли тепловизор, а в лесу — убитое животное и окровавленный нож.