Посол России обвинил убитых в ЦАР журналистов в нарушении «массы законов»

Убитые в Центральноафриканской республике в 2018 году журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко нарушили «массу законов», заявил в интервью РИА Новости посол России Владимир Титоренко.

«Они идентифицировали себя в посольстве ЦАР в Москве при получении виз как туристы, а приехали с журналистскими удостоверениями. <…> Потом они пытались проникнуть на военную базу Беренго, не получив разрешения Министерства обороны ЦАР, а это секретный военный объект. Я могу перечислить ещё массу законов, которые были нарушены. То есть люди, которые посылали сюда журналистов, сознательно, видимо, подвергали опасности их жизни», — сказал Титоренко.

Ранее, в январе, замглавы Следственного комитета РФ Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту» назвал целью убийства журналистов ограбление. Ранее СК уже озвучивал версию, по которой предполагаемые убийцы российских журналистов остановили их машину и потребовали отдать вещи, те отказались, после чего их убили. Центр «Досье» называл эту версию не соответствующей действительности, по мнению центра, её придумали сотрудники структур бизнесмена Евгения Пригожина.

Напомним, журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской республике 30 июля 2018 года. Они приехали в страну для съёмок документального фильма о наёмниках из ЧВК «Вагнер» для «Центра управления расследованиями» Михаила Ходорковского.