Посол Ирана в Москве сообщил, что журналистку Юлию Юзик освободят в ближайшее время

Журналистку из России Юлию Юзик, задержанную в Иране, в скором времени освободят. Об этом заявили в дипведомстве со ссылкой на посла Ирана в Москве Мехди Санаи.

«4 октября заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов пригласил посла Ирана в Москве Мехди Санаи в МИД России для прояснения обстоятельств задержания в Тегеране гражданки РФ Юлии Юзик. Мехди Санаи подтвердил, что Юлия Юзик была задержана правоохранительными органами для дачи пояснений по ряду возникших к ней вопросов и вскоре будет освобождена», — сообщили ТАСС в МИД РФ.

Напомним, накануне Юлия Юзик была задержана в Тегеране по обвинению в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.