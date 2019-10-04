В Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку Юлию Юзик

Журналист Борис Войцеховский сообщил в Facebook о задержании российской журналистки Юлии Юзик в столице Ирана.

«Вчера журналист Юлия Юзик была задержана в Тегеране и помещена в камеру. В субботу состоится суд. Ей грозит до 10 лет тюрьмы», — написал он.

По его словам, несколько лет назад Юзик работала в Тегеране корреспондентом и на днях вновь приехала туда по приглашению.

«Но уже в аэропорту у неё отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны. Однако же накануне, выломав дверь в её номер, Юлю забрали сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции прямо из гостиницы. Позвонить в Москву ей разрешили вчера вечером, да и то на минуту. Вот всё, что она успела сказать: сидит на полу в камере, связи нет, в субботу в суд. Её обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Это лет 10 минимум», — написал он.

Дочь Юзик через аккаунт матери в Facebook подтвердила факт задержания и то, что судебное разбирательство назначено на субботу.

Посольство России в Тегеране в курсе задержания Юлии Юзик в Иране и выясняет детали этой ситуации, заявил «Интерфаксу» пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко.

В 2016 году Юзик была выдвинута на выборы Госдумы от партии ПАРНАС в качестве главы региональной группы по Северному Кавказу.