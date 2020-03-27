«Последствия будут самые серьёзные». В Нижнем Тагиле режим работы ТРЦ, клубов и кафе в «карантинную» неделю будут проверять силовики и Роспотребнадзор

В Нижнем Тагиле режим работы торгово-развлекательных центров, салонов красоты, клубов, кафе и других предприятий малого бизнеса в «карантинную» неделю с 28 марта по 5 апреля будут проверять полиция, прокуратура и Роспотребнадзор. Об этом 27 марта во время заседания оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции заявил мэр города Владислав Пинаев.

«Я думаю, что с сегодняшнего дня предприятия, которые попадают под закрытие, к этому должны уже быть подготовлены. Нужно понимать, что кто-то одномоментно полностью закрыться не сможет. Некоторым нужно сделать запасы продуктов, но рекомендовано с 27 марта приступить к закрытию. Мы специально приглашаем на совещания прокуратуру, Роспотребнадзор, органы внутренних дел. Но мы ещё пытаемся влиять и на сознательность предпринимателей. Но всё равно мэрия вместе с органами, которые я озвучивал, будет проверять, контролировать и добиваться того, чтобы эта неделя прошла в закрытом режиме», — сообщил глава города.

Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, следить за выполнением всех ограничений, введённых в регионе для противодействия распространению COVID-19, будут специально созданные контрольные группы при региональных министерствах — они будут устранять выявленные нарушения на месте или передавать информацию в Министерство общественной безопасности и силовые ведомства. Также к этой работе подключатся муниципальные оперативные штабы, которые будут передавать информацию о нарушениях в управление Роспотребнадзора для принятия мер.

«В каждом муниципалитете есть оперативный штаб, в Екатеринбурге — районные штабы. Они также должны обеспечить постоянный мониторинг, и если ими будет замечено неисполнение указа губернатора, эта информация немедленно должна быть передана в Роспотребнадзор. Все рычаги воздействия у нас есть. Я порекомендовал бы с ограничениями не шутить, последствия будут самые серьёзные», — сказал Евгений Куйвашев.

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