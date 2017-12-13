После жалобы уральского спасателя Путину в отряде МЧС сменился начальник

В Уральском региональном поисково-спасательном отряде МЧС России назначен новый руководитель — полковник Игорь Макаров, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Накануне начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко, который находится в Екатеринбурге с однодневным рабочим визитом, представил Макарова коллективу.

«Игорь Юрьевич решительно нацелен на повышение боеготовности подразделения, укрепление материально-технической базы, внедрение современных спасательных технологий. Мы со своей стороны будем оказывать необходимую помощь и поддержку», — сказал генерал Диденко.

Он отметил, что Игорь Макаров — полковник внутренней службы в отставке, более 30 лет прослужил в пожарной охране, прошёл путь от пожарного до замначальника пожарно-спасательного отряда Екатеринбурга. Макаров отмечен высокими знаками отличия МЧС России, в том числе медалью «За отвагу на пожаре» и нагрудным знаком «За отличие». Как сообщили представители свердловского ГУ МЧС, в его боевой практике — непосредственное руководство десятками крупных и сложных пожаров в столице Урала.

Прежний начальник отряда Валерий Кудинов ранее по собственному желанию покинул должность. За многолетний труд решением руководства Сибирского регионального центра МЧС России он будет представлен к награждению.

Смена руководства в Уральском региональном поисково-спасательном отряде МЧС России произошла вскоре после того, как бывший спасатель-авиадесантник Уральского авиационно-спасательного центра МЧС РФ Анатолий Долговых опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором рассказал об ужасном состоянии техники, трудностях с переквалификацией кадров, недостатке вертолётов, парашютов и тепловизоров, а также о чрезвычайно низких зарплатах. Публикация получила широкий общественный резонанс.